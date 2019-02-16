شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم المخرج عمر عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة التي سيتم افتتاحها يوم 15 مارس المخرج الكبير عمر عبد العزيز أحد أهم مخرجي السينما المصرية، وسيتم تكريمه مع مجموعة من مبدعي القارة السمراء في السينما ومنهم النجمة لبلبة والفنان النجم آسر ياسين والمخرج التشادي العالمي محمد صالح هارون والمخرجة البوركينية فانتا ريجينا والمنتجة التونسية درة بوشوشة والفنانة السودانية فايزة عمسيب .

وخلال فعاليات المهرجان وضمن قسم التكريم سيعرض فيلم " هنا القاهرة " الذي اخرجه عمرعبد العزيز وقام ببطولته النجم القدير محمد صبحي وشاركته البطولة الفنانة الراحلة سعاد نصر، وتناول من خلاله فكرة القدوم للقاهرة وما يواجه القادم اليها من صعوبات في إطار كوميدي، كما يحاول الفيلم مناقشة العديد من القضايا والسلبيات الموجودة بالقاهرة في فترة الثمانينات كما استطاع الفيلم وصف الشارع المصري بدقة في هذة الفترة.

المخرج عمر عبد العزيزهو مخرج مصري ولد عام 1953 وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1976. بدأ كمساعد مخرج لأخيه المخرج "محمد عبدالعزيز" في أفلام مثل"عالم عيال عيال" (1976) و البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978) و أخرج أولى أفلامه "دعوة خاصة جداً" عام 1982 و اتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل "بين شطين وميه". وعاد بفيلم "فرحان ملازم آدم" عام 2005 .

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يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية ستنطلق دورته الثامنة في مدينة الأقصر يوم 15 وتستمر فعالياته حتي يوم 21 مارس برئاسة السينارسيت سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني ويرفع المهرجان في تلك الدورة شعار ( السينما : أن تعيش حيوات أخري ) .