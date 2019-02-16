شكرا لقرائتكم خبر عن أنا أحبه كثيرا.. شاهد جلسة تصوير للفنانة سلمى حايك مع البومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الممثلة الأمريكية من أصل لبنانى سلمى حايك جمهورها بمجموعة من الصور لها مع طائر "البومة".



سلمى حايك مع البومة

سلمى حايك نشرت صوراً مختلفة لها مع البومة، حيث ظهرت فى إحدى الصور تقبل هذا الطائر، وصورة أخرى يقف على إحدى كتفيها، فيما ظهر فى صورة أخرى يقف على إحدى ذراعيها.



البومة يقف على ذراع سلمى حايك

وعلقت سلمى حايك على هذه الصور، التى نالت إعجاب متابعيها على موقع "إنستجرام" بقولها: "أنا أحبه كثيرا".

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سلمى حايك والبومة

يذكر أن احتفالية خاصة أقامتها النجمة العالمية سلمى حايك فى منزلها، أمس الخميس، بمناسبة وصولها عدد متابعيها إلى 9 ملايين عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث وجهت الشكر لمتابعيها فى كل أنحاء العالم.

ونشرت سلمى فيديو قصير لها أثناء الاحتفال فى منزلها، وهى ترتدى نظارة على شكل قلب، وملأت منزلها ببلالين من الرقم 1 وحتى رقم 9، وسارت بينها بالترتيب حتى وصلت لرقم 9 وأبدت سعادة كبيرة.