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شاهد.. لبنى عبد العزيز تتفاعل مع أغنية "الأقصر بلدنا" فى أحدث ظهور لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز على التواجد فى فعاليات افتتاح الملتقى الدولى الثالث للفنون لذوى القدرات الخاصة، الذى أقيم مساء اليوم، الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

وظهرت الفنانة القديرة وهى تصفق وتتمايل على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا" التى أداها فريق من ذوى القدرات الخاصة خلال فعاليات الاحتفال.

 

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وحضر الفعاليات عدد من الوزراء منهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتورك مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة الخاصة وعدد من سفراء الدول المشاركة فى الملتقى والفنان صفية العمرى.

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