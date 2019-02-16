شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يسخر من عيد الحب على طريقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان كريم عبد العزيز جمهوره على صفحته الشخصية على فيس بوك بمناسبة احتفالات عيد الحب، وكتب: "هدية فلانتين إيه بس اللى أشتريها، ده الواحد مفلس وبيدبر نفسه آخر الشهر بكام جنيه".



كريم عبد العزيز

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ويعرض لكريم عبد العزيز حاليا فيلم نادى الرجال السرى بالسينمات، ويجسد شخصية "أدهم"، يعمل طبيب أسنان ومتزوج من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 سنوات، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة وتلجأ غادة لمراقبته طوال الوقت فى إطار كوميدى، وخلال الأحداث يساعد كريم أصدقاءه فى دخول "نادى الرجال السرى"، ويقع أحد أصدقائه فى مشكلة ليتم ضربه بالنار، وهو ما يجعله يصاب فى ركبته ليبحث معه عن دكتور ليعالجه ليجد طبيبًا بيطريًا، إلا أنه يفاجأ بشكل كوميدى أن الجرح وجد عليه وجه الفنان سمير الإسكندرانى وهو إسقاط على الإعلان الذى قدمه الثنائى خلال مباريات كأس العالم فى إطار تشجيعهما لمنتخب الفراعنة.

فيلم "نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحى، ويعود كريم بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.