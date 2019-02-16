شكرا لقرائتكم خبر عن طه خليفة وريم أحمد يعيدان تقديم قصة "علاء الدين والمصباح السحرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان طه خليفة بطولة مسرحية "علاء الدين" فى دور علاء الدين مع زوجته الفنانة والإعلامية ريم أحمد التى تقدم دور ياسمينا، وتعرض المسرحية كل يوم خميس وجمعة من كل أسبوع على مسرح النهار بشارع قصر العينى.

ويشارك فى بطولة المسرحية خالد محمود، وعاصم نجاتى، ورضا إدريس، وتحت إشراف الفنانة عزة لبيب، وديكور حمدى عطية ومن إخراج إيهاب ناصر، وتأليف عبد الرحمن سمير.

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مسرحية علاء الدين

علاء الدين هى شخصية خيالية شرقية إحدى أشهر القصص التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة، وتتناول القصة حياة شاب فقير جداً ويتيم الأب، وجده ساحر من المغرب العربى ويزعم بأنه عمه وشقيق والده الراحل مصطفى الذى كان يعمل خياطاً، ويُظهر حسن نيته لعلاء الدين ووالدته، حيث يتعهد بأن يساعد علاء الدين لكى يصبح تاجراً ثرياً. ولكن الدافع الحقيقى وراء طيبة الساحر كان إقناع الشاب علاء الدين ليستخرج المصباح السحرى من كهف العجائب الملىء بالمخاطر. بعد أن خدع الساحر علاء الدين وحاول السطو على المصباح السحرى وإبقاء علاء الدين فى الكهف، يرفض علاء الدين تسليم المصباح السحرى قبل أن يخرج من فتحة الكهف، فيقوم الساحر بإغلاق فتحة الكهف ويجد علاء الدين نفسه محاصراً فى الكهف.

ويصبح علاء الدين غنياً وقوياً بمساعدة جنى المصباح ويتزوج ابنة الإمبراطور، بعد أن يحبط محاولة زواجها من ابن الوزير، ويقوم الجنى ببناء قصر رائع لعلاء الدين وزوجته يفوق روعة وجمال قصر الإمبراطور نفسه.