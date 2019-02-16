شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" يكشف عورات قانون الرؤية فى فيلم "جودى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة من تصوير فيلم " جودى" للمخرج هانى محمود قاسم، بطولة شيماء عباس، ويحيى محمود، ووليد أبو المعاطى، والطفلة فاطيما.



القومى لللسينما

تدور أحداث الفيلم عن أب يرى ابنته صاحبة الخمس سنوات بعد انفصاله عن والدتها وهى بعمر سنتين بعد اغترابه عن بلده لتدور بينهما أحداث تجعلها تتعلق به وترفض تركه مرة أخرى، ويناقش مشاكل قانون الرؤية وتسببه فى زيادة الفجوة بين الآباء وأبنائهم .

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فيلم "جودى" للمخرج هانى محمد قاسم، وبإشراف مدير وحدة السينما المستقلة هانى مهدى، مهندس الصوت محمد طارق، مدير التصوير محمد برماوى، سيناريو وحوار محمد فتى.