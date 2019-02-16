شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أعتز بها.. مجدى الهوارى وفاروق الفيشاوى والفخرانى من كواليس "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج مجدى الهوارى، عن سعادته بالعمل مع الفنانين يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى، من خلال العمل المسرحى "الملك لير".

وشارك مجدى الهوارى، متابعيه عبر موقع "انستجرام" بصورة تجمعه بالفنانين القديرين، حيث ظهر متوسطاً فى الجلوس على مقاعد المسرح بين الفيشاوى والفخرانى، وعلق بقوله: "صورة أعتز بها".

ويواصل النجم يحيى الفخرانى بروفات مسرحيته الجديدة "الملك لير"، تمهيدا لعرضها مارس المقبل على أحد مسارح التجمع.

كما يشارك النجم فاروق الفيشاوى فى بطولة مسرحية "الملك لير" أمام النجم يحيى الفخرانى، ليعود لخشبة المسرح بعدغياب 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية "الناس اللى فى التالت" عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى بطولتها سميحة أيوب وسامى العدل ورشوان توفيق وعفاف حمدى وياسر على ماهر.



مجدى الهوارى

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وتجسد الفنانة رانيا فريد شوقى شخصية "جورنيل" أمام يحيى الفخرانى ضمن دراما مسرحية "الملك لير" المقرر عرضها مارس المقبل، وهى الابنة الكبرى للفخرانى ومع تتطور الأحداث يترك لها والدها حقها الشرعى فى الميراث وهو على قيد الحياة، ورغم ذلك تخطط مع شقيقتها الصغرى "ريجان" وتجسدها ريهام عبد الغفور، للاستيلاء على كل تركة أبيهما ويطردانه فلا يجد ملاذا إلا ابنته الصغرى.

ويضم العرض المسرحى كوكبة من النجوم؛ منهم الفنان يحى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس ، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج تامر كرم.

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.