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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: شرف كبير اختيارى رئيسا شرفيا لمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمود حميدة، على هامش المؤتمر الصحفى لمهرجان الأقصر، إنه حظى بشرف كبير لاختياره رئيسا شرفيا للمهرجان فى دورته الثامنة، والمقرر إقامته يوم 15 مارس المقبل، خاصة أن هذه الدورة تواكب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا على وجود تعاون على كل مستويات الدولة.
وأشار حميدة إلى اهتمام الجميع بحفلى الافتتاح والختام، مضيفا: "يجب أن يكونا على مستوى الحدث، فضلا عن الاهتمام بالضيوف الأفارقة فى بلدنا الحبيبة مصر".
وعلى هامش المؤتمر الصحفى أعلن سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تفاصيل الدورة الثامنة والتى تستضيف 105 ضيوف للمسابقات والفعاليات من 36 دولة أفريقية و13 دولة من خارج أفريقيا على نفقة المهرجان.
كما أعلن فؤاد عن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وهى كالتالى: المخرج شيخ عمر سيسوكو من مالى، المخرج نور الدين لخمارى من المغرب، المنتجة التونسية درة بوشوشة، المرج البوركينى فانتا ريجينا، والموسيقار المصرى راجح داوود، كما أعلن فؤاد أن الإعلامية السنغالية أوفى ندور ستقدم حفل الافتتاح.
وشهد المؤتمر حضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان، الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج صفى الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسى، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالى، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسينى، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.
جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر إقامته فى محافظة الأقصر فى الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل.
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