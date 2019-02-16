شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: الشكر والدعم لإدارة مهرجان الأقصر للسينما على تكريمى لمشوارى السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة القديرة لبلبة، على هامش المؤتمر الصحفى لمهرجان الأقصر للسينما، المقام حاليا داخل أحد فنادق القاهرة، أوجه الشكر لإدارة مهرجان الأقصر علي تكريمي فى دورته الثامنة، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا التكريم تقديرا لمشوارها الفنى وتحديدا السينمائى، لافتة إلى أن هدفها منذ بدايتها فى سن الخامسة إسعاد جمهورها فى المقام الأول.

وأشارت لبلبة، إلى أنها فخورة بتكريمها وسط النجوم الأفارقة، لاسيما أن مهرجان الأقصر بمثابة مهرجان المصريين جميعا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وأوجه الشكر والتحية لكل القائمين على المهرجان.

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وشهد المؤتمر الصحفى، حضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان، الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر إقامته فى محافظة الأقصر فى الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل.