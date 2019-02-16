شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وحورية فرغلى ومجدى كامل يحضرون ختام مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، الفنانون مصطفى شعبان وحورية فرغلى ومجدى كامل، والمخرج يسرى نصر الله، والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، إلى المركز الكاثوليكى للسينما بمنطقة وسط البلد، لحضور حفل ختام مهرجان المركز فى دورته الـ67، والمهداة إلى روح الفنان الراحل جميل راتب، برئاسة الأب بطرس دانيال.

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وضمت لجنة التحكيم كلا من: صابرين ومصطفى شعبان وإلهام شاهين ومجدى كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.

وكان المركز الكاثوليكى للسينما أعلن عن افتتاح الدورة الـ67 من مهرجانه السنوى يوم الجمعة الماضى، بتكريم عدد كبير من النجوم منهم فاروق الفيشاوى، أحمد بدير، رجاء الجداوى، رغدة، إيمان سركسيان، هشام سليم، إيمان البحر درويش.