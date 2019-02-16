شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى والفيشاوى وفيلم "يوم الدين" يحصدون جوائز الأفضل من المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتمت منذ قليل، فعاليات ختام الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والمقامة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان والمهداة إلى روح الفنان جميل راتب تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائى.

وبدأت الفعاليات بتكريم أعضاء لجنة التحكيم لمشاركتهم فى إختيار الفائزين وهم، النجم مصطفى شعبان، الفنان مجدى كامل، المخرج عادل أديب،الناقد إمام عمر، مدير التصوير محمد مختار، السيناريست محمد سليمان

فيما تغيبت الفنانة إلهام شاهين، وصابرين، والموسيقار هشام نزيه، عن حضور الختام واستلام تكريمهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهما

وقال النجم مصطفى شعبان عقب تكريمه، سعيد بوجودى ضمن لجنة تحكيم الدورة الـ67 من المهرجان، مؤكدا، أول تكريم حصلت عليه فى حياتى كان من المركز الكاثوليكى عن فيلم "فتاة من إسرائيل".

وأكد مصطفى شعبان، أن تكريمه فى بداية مشواره كان دافع له فى استكمال مسيرته الفنية لأن قبل ذلك التكريم كان يفكر وقتها في الاعتزال بسبب الضغوطات التي يتعرض لها كل فنان فى بدايته.

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ومنحت إدارة المهرجان جائزة الإبداع الفنى لكلا من، الناقد طارق الشناوى، والمخرج يسرى نصر الله، والذان تغيبا فى حفل الختام وكرمهما فى الختام، وأحيت المنطربة الشابة آية عبدالله الحفل بعد من أغنياتها، بالإضافة إلى غنائها أغنية "الأطلال" للسيدة أن كلثوم.

ووزع الأب بطرس دانيال الجوائز على الفائزين، حيث حصدت الفنانة حورية فرغلى على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم طلق صناعى وحصل أحمد الفيشاوي جائزة أفضل ممثل عن فيلم "عيار نارى" الذى تغيب عن الحضور وتسلمها مساعده محمد نبيل نظرا لظروف سفره.

وحصد أحمد عبد الحفيظ جائزة افضل ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "يوم الدين"، وحصل علي جائزة أفضل سيناريو أبو بكر شوقي عن سيناريو فيلم "يوم الدين"، وحصل على جائزة أحسن تصوير مناصفة كل من عبد السلام موسي عن فيلم "عيار ناري" وفيديريكو سيسكا عن فيلم "يوم الدين" وتسلمها ابو بكر شوقي مؤلف ومخرج العمل.

وحصل علي جائزة أفضل مونتاج أرين جرينويلر عن فيلم "يوم الدين" وتسلمتها منتجة العمل وحصل على جائزة أفضل ديكور المونتيرة لورا موس وحصل على جائزة افضل موسيقي تصويرية الموسيقار عمر فاضل وتسلمتها منتجة العمل وحصل على جائزة افضل إخراج المخرج أبو بكر شوقى عن فيلم يوم الدين، وحصل علي جائزة أفضل فيلم "يوم الدين" وتسلمها أبو بكر شوقي وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة راضي جمال عن دوره في فيلم "يوم الدين" وحصل شهاب إبراهيم علي شهادة تقدير عن دوره في فيلم "يوم الدين".

وكان المركز الكاثوليكى للسينما قد أعلن عن افتتاح الدورة الـ 67 من مهرجانه السنوى الجمعة الماضية، بتكريم عدد كبير من النجوم منهم، فاروق الفيشاوى، أحمد بدير، رجاء الجداوى، رغدة، إيمان سركسيان، هشام سليم، إيمان البحر درويش.