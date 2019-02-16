شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. يسرا تغنى فى فعاليات افتتاح الملتقى الدولى الثالث للفنون لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة يسرا أغنية "أنت قدها" خلال فعاليات افتتاح الملتقى الدولى الثالث للفنون لذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، وهى من كلمات الشاعر الغنائى أمير طعيمة. وحضر الحفل عدد من الوزراء منهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.



































Advertisements







































Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. يسرا تغنى فى فعاليات افتتاح الملتقى الدولى الثالث للفنون لذوى القدرات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.