شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هبة طوجى تبدأ حفلتها بأغنية "طلعت ياما أحلى نورها" بحضور سميرة سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقتها الخاصة فى الغناء صنعت هبة طوجى حالة من التفاعل والبهجة بين الجميع فى حفلة عيد الحب التى أقامتها بالتجمع، ومنذ أن دخلت إلى المسرح وبدأت حفلتها بأغنية "طلعت يا ما احلى نورها" والجمهور تفاعل بشدة، ثم توالت الأغنيات المختلفة والتى وصل عددها إلى 17 أغنية بقيادة الموسيقار أسامة الرحبانى، ورغم برودة الجو إلا أن الجمهور احتشد لحضور الحفل ورفعت إدارة المسرح لافتة "كامل العدد".





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كما حرصت الديفا سميرة سعيد على الحضور، وأيضا حضرت الإعلامية لميس الحديدى والفنانة عائشة بن أحمد. وداعبت هبة الحضور قائلة: للعام التوالى أحيى حفلا وسط العواصف وأشكر كل الحضور من الجمهور والفنانين، وشكر خاص للسفير اللبنانى على الحلبى، وتحية من لبنان لمصر المحروسة"، والكل رد تحيتها بالتصفيق.

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