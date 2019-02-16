شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى يستقبل عزاء زوجته السابقة نادية فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى الراحلة نادية فهمى، والذى يقام حاليا بمسجد عمر مكرم، حيث كان فى استقبال الحضور زوجها السابق الفنان سامح الصريطى.

ومن أبرز الفنانين الذين حضروا العزاء شهيرة، صلاح عبد الله وأحمد ماهر، وجمال سليمان، ونهال عنبر، والإعلامى طارق نور، ومحمد الغيطى، والفنان شريف باهر، والفنان محمد الصاوى، والإعلامى أحمد المسلمانى ووائل الإبراشى والمخرج خالد جلال.

وكانت الراحلة نادية فهمى تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطى، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطى.