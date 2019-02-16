شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين عن تداول اسمها فى الفيديوهات الجنسية: اللى معاه حاجة يطلعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة ميرهان حسين لأول مرة على تداول اسمها فى قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج السينمائى الشهير، مشيرة إلى أنها لم تعلم بذلك وقت خروج هذه الأنباء لأنها كانت فى عزلة عن العالم لتواجدها فى الحبس من أجل قضاء عقوبتها فى قضية "كمين الهرم".
وأوضحت ميرهان لـ"الخليج 365": "عندما كنت أنهى إجراءات مغادرتى سألونى أن هناك أمرا يريدون التأكد منه وسألونى عن ارتباط اسمى بقضية الفيديوهات الجنسية للمخرج الشهير، ووقتها كنت سأصاب بجلطة، واستوقفت عند هذا الموضوع وقلت لماذا يظهر يوم انتهائى من تنفيذ عقوبتى؟".
وقالت ميرهان: "خروج هذه الأنباء فى ذلك التوقيت مقصود حتى يحدث تضليل ولبس بأن العقوبة التى كنت أقضيها لها علاقة بهذه بقضية الفيديوهات الجنسية، خصوصا أن هناك شخصيات وفنانات أخريات يتم التحقيق حاليا معهن فى هذه القضية وربنا يكون فى عونهم، وأقول اللى عنده دليل يطلعه، لو حد عنده فيديو أو حتى صورة يطلعها".
وتابعت ميرهان: "ليس من حق أى أحد أن يتهمنى بشىء يمس الشرف والأخلاق، ولن أترك أى أحد ذكر اسمى واتهمنى بشىء بدون أدلة بينة، وليس أى واحدة شعرها أسود تكون ميرهان حسين، والناس بتصدق أى حاجة، ولهم عذرهم لأنهم لا يعرفون الحقيقة، ولكن أنا عمرى ما جت سيرتى فى شىء يخص هذا النوع من المشاكل، وطبعا كل شخص معرض لأى موقف، وربنا ما يضع أحدا فى ذلك، فتضايقت أنى أرى اسمى فى هذه القضية ومع توقيت انتهاء فترة عقوبتى".
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