شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "بلوك" أيمن بهجت..أمير طعيمة لـ"علاء الأسوانى":"مستكتر عليه يدافع عن نفسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الشاعر الغنائى أمير طعيمة، تهكم الكاتب علاء الأسوانى، على تصريحات السينارست والشاعر أيمن بهجت قمر، الخاصة بأغنية "بشرة خير"، كما أبدى الشاعر الغنائى تعجبه من عدم تقبل علاء الأسوانى رد أيمن بهجت، وحظره على تويتر.

البداية كانت، بتهكم علاء الأسوانى، على تصريح صحفى للشاعر أيمن بهجت قمر، لأحدى الصحف حول أغنية بشرة خير، حيث أعاد الأسوانى نشر الخبر وسخر من تصريح أيمن بهجت قمر، وعندما دافع أيمن بهجت قمر عن نفسه فى تعليق عبر صفحة تويتر الخاصة بالكاتب المتحدث عن الحريات، كان رد الفعل أن مُسح تعليقه وحُظر من متابعة حسابه، وذلك حسب ما سرده أمير طعيمة.



تدوينة أمير طعيمة

وقال الشاعر الغنائى أمير طعيمة، فى تعليق وجهه للكاتب علاء الأسوانى، "المفروض حضرتك بتدعو للحرية، مسحت رد أيمن بهجت، وعملت له بلوك ليه، رغم إنه صاحب الشأن ورد بمنتهى الاحترام.. هى الحرية تتهمه وتحذف دفاعه عن نفسه.. ياريت اندهاشى أنا كمان ما يضايقكش!"، ولكن رد فعل علاء الأسوانى، لم يختلف فحظر أيضًا أمير طعيمة من متابعة حسابه.

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عقب ذلك، نشر أمير طعيمة صورة من المحادثات والتعليقات، وقال "الحرية فى ثوبها الجديد، قول رأيك فى شخص وتمنعه من الرد"، وجاء فى صور المحادثات تعليق للشاعر أمير طعيمة، قال فيه، "بالأمس لقيت تويتة لأيمن بهجت قمر بيلوم فيها أستاذ علاء الأسوانى على شىء ما بمنتهى الاحترام وبيلومه كمان إنه عمل له بلوك، تتبعت الموضوع لقيت إن أستاذ علاء نشر خبر على لسان أيمن عن "بشرة خير" وتهكم عليه، دخلت علقت التعليق المرفق وإذ بأستاذ علاء يعمل لى بلوك أنا كمان".



تعليق أمير طعيمة على بلوك علاء الأسوانى

وأضاف أمير طعيمة "هنا عايز أتكلم على جزئيتين، الأولى: أستاذ علاء ملأ آذاننا وأسماعنا بشعارات حرية الرأى والحوار والبعض – ولست منهم – صدقه واقتنع بمدى إيمان الراجل ده بحرية التعبير، وحتى الآن حساباته على السوشيال ميديا تحس إنك ماشى فى شارع الحرية نفسه، هل من المعقول إنه مستكتر على شخص اتهمه إنه يدافع عن نفسه باحترام، هل من الطبيعى إنه مش قادر حتى يرد بكلمتين لا وكمان يعمل بلوك لرأى مخالف له فى موضوع أبسط من البساطة، هل ده مش تناقض؟، وهل أنت فعلا ينفع تكلم الناس عن حاجات مش قادر تعملها فى أبسط صورها، ولما أنت مش قادر تسمع غيرك طالب من غيرك يسمعك ليه؟".

وتابع أمير طعيمة، "الجزئية الثانية، بالنسبة للبلوك، أنا قريت القصة دى من خلال حساب الشاعر والسيناريست الكبير أيمن بهجت قمر وأنا مش متابع حضرتك أساسًا ورديت لأنى استغربت من رد فعلك مع أيمن، وبجد أنا قاعد متضايق جدًا ومش عارف هعيش إزاى بعد ما حرمتنى من متابعة حسابك".