شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم مصطفى شعبان ومجدى كامل وعادل أديب بختام مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الأب بطرس دانيال أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكى فى ختام فعالياته، وهم، النجم مصطفى شعبان، الفنان مجدى كامل، المخرج عادل أديب، الناقد إمام عمر، مدير التصوير محمد مختار، السيناريست محمد سليمان.

فيما تغيبت الفنانة إلهام شاهين، وصابرين، والموسيقار هشام نزيه عن حضور الختام واستلام تكريمهم، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والمقامة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان والمهداة إلى روح الفنان جميل راتب تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائى.

Advertisements

وضمت لجنة التحكيم كلا من: النجوم صابرين ومصطفى شعبان وإلهام شاهين ومجدى كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار.

وكان المركز الكاثوليكى للسينما أعلن عن افتتاح الدورة الـ 67 من مهرجانه السنوى يوم الجمعة الماضى، بتكريم عدد كبير من النجوم، منهم فاروق الفيشاوى، أحمد بدير، رجاء الجداوى، رغدة، إيمان سركسيان، هشام سليم، إيمان البحر درويش.