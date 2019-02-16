شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين تنعى مدير التصوير محسن نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة السينمائيين، فى بيان، مدير التصوير الراحل محسن نصر، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.

وجاء فى البيان: "تنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى مدير التصوير محسن نصر، ونحن إذ نؤكد افتقادنا لأحد رواد ورموز فنون التصوير وتطوير محتوى الصورة السينمائية و صاحب منهج شديد الخصوصية منح الصورة السينمائية أبعادا فنية جديدة عبر أعمال ستظل خالدة فى تاريخ الفن المصرى والعربى، آملين أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان".

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