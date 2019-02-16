نقابة السينمائيين تنعى مدير التصوير محسن نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة السينمائيين، فى بيان، مدير التصوير الراحل محسن نصر، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.
وجاء فى البيان: "تنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى مدير التصوير محسن نصر، ونحن إذ نؤكد افتقادنا لأحد رواد ورموز فنون التصوير وتطوير محتوى الصورة السينمائية و صاحب منهج شديد الخصوصية منح الصورة السينمائية أبعادا فنية جديدة عبر أعمال ستظل خالدة فى تاريخ الفن المصرى والعربى، آملين أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان".
ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين عاماً، قدم خلالها أكثر من مائة وثلاثون فيلماً أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبى دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر.. كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالى عام 2007.
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