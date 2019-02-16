بعد إعلانه ترك الإسلام.. من هو شادي سرور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلن اليوتيوبر والفنان شادي سرور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تركه للإسلام، في بيان صادم، سبب لغطًا كبيرًا بين جمهوره ومنتقديه على حد سواء.

وكتب شادي في بيانه: "مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن، سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا".

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن شادي سرور:

- اسمه الحقيقي شادي وليد أحمد سرور، مولود بالقاهرة في 21 أبريل 1995.

- بدأ تعلم صناعة الأفلام من خلال الإنترنت عام 2012، وحقق شعبية كبيرة عبر Youtube، من خلال فيديوهات قصيرة ساخرة، صنعها ومثل بها حتى باتت قناته على الموقع صاحبة المركز الرابع من حيث معدلات التصفح والمشاهدة على مستوى الشرق اﻷوسط.

- يتابع شادي سرور على قناته الرسمية بموقع " يوتيوب" 4 ملايين و417 ألف مشترك، وهو رقم أكبر من متابعي محمد رمضان وعمرو دياب وتامر حسني.

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- عدد متابعي شادي سرور على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي يتخطى 10 ملايين متابع.

- فيديوهات شادي القصيرة، تناول فيها المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب في مصر، مثل "التعليم - الحب" كما عمل محاكاة لأشهر الأفلام المصرية منها فيلم "إبراهيم الأبيض".

- عام 2016 كتب الفيلم الطويل "تيتانيك: النسخة العربية" وشارك في بطولته مع الفنانة بشرى.

- أعلن شادي سرور من خلال فيديو بثه على "فيسبوك"، اعتزاله الفن والتوقف عن تقديم فيديوهات، بسبب ما يتعرض له من سباب وشتائم، في سبتمبر الماضي.

- أعلن مساء أمس الجمعة تركه للإسلام واعتزاله الناس ومروره بحالة نفسية سيئة.