محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع "الخليج 365" على مدار يوم الجمعة، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية منها عزاء الراحلة نادية فهمي ورحيل محسن نصر وسخرية مجدي الهواري من نجمات مصر وتكريم محمد رمضان وخالد الصاوي في لبنان وإيرادات الأفلام في السينما.. وإليكم التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة مصور سينمائي كبير.. ونجوم الفن في عزاء نادية فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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