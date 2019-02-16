لقاء مع عبدالمنصف ونرمين الفقي بـ"الفرو" .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم موقع "الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة.

مروة ناجي

نشرت الفنانة مروة ناجي صورة جديدة لها من داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

قمر

نشرت المطربة قمر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد، وشعر أحمر، نال إعجاب جمهورها.

شذا حشون

نشرت المطربة العراقية شذا حسون صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وظهرت بملابس كاجول، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

أنغام

نشرت المطربة أنغام صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت أنغام بفستان أسود كلاسيكي، حازت الصورة إعجاب متابعيها.

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ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "الملكة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت "ماهر" بلوك جددي وجذاب، مرتدية ملابس من الجلد والتايجر، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها، من داخل سيارتها، مرتدية جاكت من الفرو، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام" وظهرت نادين بشكل أنيق، مرتدية فستانًا طويل أبيض، حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جمعتها بزوجها حارس المرمي محمد عبدالمنصف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.​