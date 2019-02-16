فهمي يهنئ هنا الزاهد وأحمد حاتم على "قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: هنأ الفنان أحمد فهمي خطيبته هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، بمناسبة طرح فيلميها الجديد "قصة حب"، قبل يومين في دور العرض المصرية. ونشر فهمي أفيش الفيلم عبر حسابه على إنستجرام وعلق: "مبروك يا هنا يا حبيبتي الفيلم جامد ودورك جامد قوي قوي.. دايما فخور بيكي.. مبروك يا حاتم ودايما أفلامك حلوة وبتحترم المشاهد من نجاح لنجاح يا صاحبي". ونشر فهمي صورة لأفيش الفيلم، ووضع صورته مكان حاتم وعلق: "مش لو كنت أنا اللي عملت الفيلم ده كان أحسن"، ما اعتبره بعض الجمهور شعور بالغيرة من ناحيته.

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