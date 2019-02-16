اليوم.. انطلاق أولى حلقات الموسم السادس من "عرب جوت تالنت"

تعرض اليوم السبت، أولى حلقات الموسم السادس من برنامج المواهب "عرب جوت تالنت"، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة "ام بي سي مصر".

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج برومو

الحلقة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتشويق الجمهور لمتابعة البرنامج.

وتتكون لجنة التحكيم كما كانت الموسم الماضي وتضم كلا من:

الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، والفنانة نجوى كرم، مع استمرار غياب الفنان السعودي ناصر القصبي.

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