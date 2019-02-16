غلاف ألبوم نوال الزغبي "كده باي" يثير الجدل ما رأيكم به؟

بعد أسابيع من التشويق، طرحت الفنانة نوال الزغبي ألبومها الجديد "كده باي"، مع شركة "روتانا" التي عادت للتعاون معها بعد سنوات من الانفصال.

الألبوم حظي بنسبة استماع عالية منذ الدقائق الأولى لطرحه، وقد تضمّن عشر أغانٍ منوّعة، إلا أنّ الأغنيتين اللتين حظيتا بنسبة استماع أكبر هما "محاية" و"مية وجع".

وقد أثار غلاف الألبوم الجدل، حيث ظهرت نوال بجمبسوت باللون الأسود، أثار ردود فعل متضاربة.

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فقد أعرب البعض عن خيبته، متوقعاً أن يكون الألبوم أكثر إبهاراً، بينما رأى كثيرون أن الغلاف جميل ويعكس ذوق نوال الكلاسيكي مع بصماتها الخاصة.

يذكر أنّ نوال نجحت طوال مساء أمس الخميس في احتلال التراند على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من بلدٍ عربي.

يبقى أن تذكر أنّ نوال ستحل ضيفة على "ديو المشاهير" في الـ17 من فبراير الجاري، لتطلق أغانيها للمرة الأولى من خلال برنامج تلفزيوني.