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على الرغم من تقديمها حلقتين من برنامجها الجديد "حكايات" لطيفة استضافت فيهما تباعاً وائل جسار وراغب علامة، لم تسلم الفنانة التونسية لطيفة من الانتقادات وحكم البعض على برنامجها بالفشل من الحلقة الأولى.
البرنامج الذي يبثّ عبر قناتي DMC المصرية، وأبو ظبي، يقوم على فكرة مستهلكة، من ستوديو متواضع مع فرقة موسيقية، بينما يجلس الضيف وجهاً لوجه أمام المقدّمة.
يؤخذ على البرنامج ضعف الإعداد، إذ أنّ الحديث الذي دار بين لطيفة ووائل جسار في الحلقة الأولى كان أشبه بدردشة لم تقدّم جديداً للمشاهد، كما بدا أنّ لطيفة لم تكن على طبيعتها لدى طرح الأسئلة، وتعثرت مراراً، وقاطعت الضيف أكثر من مرّة كما أنّها لم تكن منصتة جيدة، رغم أنها ليست المرّة الأولى التي تقدّم فيها برنامجاً، إذ سبق وقدّمت عبر شاشة MBC برنامج "يلا نغني" وحقق نجاحاً كبيراً.
يذكر أن تقديم البرنامج من قبل الفنانين انتقل من كونه موضة ليشكّل ظاهرة، من مروان خوري إلى شيرين عبد الوهاب وأصالة، وكلها أعمال كانت ترتكز على العفوية والغناء أكثر مما ترتكز على الحوار.
فهل تتمكن لطيفة في الحلقات المقبلة من إثبات نفسها كمحاورة، أم أن طبيعة البرنامج لا تسمح لها بأكثر من الدور الذي تؤديه؟
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية في مرمى الانتقادات فهل فشل برنامجها الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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