هل تعترف يارا بحبّها لحبيب نجوى كرم السابق الليلة؟

تطلّ الفنانة يارا الليلة على شاشتي الـ"LBCI" والـ "LDC"

في حلقة خاصة تحمل عنوان "حب كبير" مع الإعلامي هشام حداد.

وستتحدّث يارا عن الحب، وعن نشاطاتها الفنيّة، وحياتها ويوميّاتها، كما ستغني بعض أغانيها.

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وقد تردّد أن يارا ستعلن الليلة عن اسم الشاب الذي ارتبطت به، وهو فيليب زيادة، الحبيب السابق للفنانة نجوى كرم، وتوضح حقيقة ما يقال في هذا الخصوص.

وفي اتصال مع القيمين على البرنامج، رفضوا نفي المعلومة أو تأكيدها بانتظار عرض الحلقة الليلة.

يذكر أنّ الفنانة هيفاء وهبي أطلت في حلقة مماثلة قبل شهر، حققت نسبة مشاهدة مرتفعة جداً.