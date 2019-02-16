بالصور: كاميليا ورد في إطلالات جريئة في كليبها الجديد

أطلقت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، كليب "بأثر فيي" تحت إدارة المخرج شهاب عباس.

الأغنية من كلمات وألحان باسم يحي، توزيع خالد نبيل وهي باللهجة اللبنانية.

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وقد ظهرت كاميليا في الكليب بأكثر من لوك جريء، من فساتين ملونة، إلى فستان أسود من الشيفون، وبدلة رسمية بيضاء.

حاز الكليب على إعجاب جمهور كاميليا، وكان ثمة إجماع على أنّ اللوك الذي أطلت به الفنانة مبهر من حيث اختيارها تسريحة شعرها، والماكياج الهادىء.

يذكر أن من آخر اعمال كاميليا ورد اغنية بعنوان “الطيارة” كلمات الشاعر حيدر الساعدي وألحان احمد العتباني وتوزيع حسام كامل، اما الفيديو كليب من توقيع المخرج فادي حداد.