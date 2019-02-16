نصائح “ذهبية”.. وصفة صينية للتنحيف دون الامتناع عن تناول الطعام!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 12:56 صباحاً -
قدم كبير الأطباء في إحدى أشهر عيادات الطب الصيني في بكين نصائح “ذهبية” لمن يريد الحصول على وزن مثالي والتمتع بصحة جيدة.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، أن الطبيب الصيني المشهور ويدعى ليو جينيوان، صرح بأن من لديه مشاكل صحية بسبب السمنة ويسعى لتخفيض الوزن، ليس بحاجة لأي عقاقير مكملة أو أي نوع خاص من الأغذية، لأن هذه المكملات الدوائية يمكن أن تزيد من سوء حالته الصحية.
وأكد الطبيب الصيني على أن كل من يسعى للتخلص من الوزن الزائد، عليه الالتزام “بالنسبة الذهبية” في تناول الطعام.
وشدد جينيوان على أن الطب الصيني يوصي بعدم تجويع الإنسان لنفسه، بل عليه بكل بساطة تلبية حاجته من الغذاء بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 70% فقط، وقضاء المزيد من الوقت في الحركة، والتي من دونها لن يفقد الوزن الزائد.
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