فنان مصري يعلن تركه الاسلام بسبب “العنصرية والجحود في قلوب الناس”!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 12:56 صباحاً -
أعلن الممثل الكوميدي المصري شادي سرور، عن مروره بحالة نفسية سيئة كادت أن تؤدي به للانتحار، وتركه للدين الإسلامي.
ونشر شادي عبر حسابه على انستغرام، صورته وعلق عليها يحكي لجمهوره عن معاناته ومروره بفترة من عدم الاستقرار النفسي، وكشف أنه مر بأصعب وقت مر عليه في حياته، وأن الشهرة كانت بالنسبة له نقمة.
وتابع شادي أنه لجأ إلى رسم التاتو على جسمه ليعبر به عن مأساة حياته كما كان بالنسبة له حافز ليستمر في النجاح، وإنه ترك الدين الإسلامي بسبب العنصرية وجحود الناس التي وصفهم بأهل النفاق، واختتم حديثه بإنه لا يعلم إذ كان سيعود مرة أخر أم لا، لكن إذ عاد سيكون ذلك بقوة.
وكان شادي سرور أعلن عن نيته اعتزال الفن بسبب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساخرة والمسيئة له
يذكر أن شادي شارك في بطولة النسخة المصرية من “تايتنك” مع بشرى.
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