عيد الحب يُشعِل السجّال بين "ياسمين وريهام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن الغيرة النسائية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج لن تتوقف بالرغم من انتهاء علاقة ياسمين بطليقها رجل الأعمال محمد حلاوة الذي تزوج ريهام بعد تطليقها ثلاث مرات. ما يعني أنه لا يجوز لها شرعاً العودة إليه دون ان تتزوج من غيره كمحلل.



إلا أنهما وعبر خاصية Story من خلال حسابهما على "إنستغرام"، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز استقبالها لباقة من الورود وكارت مدوّن به "بجبك يا ياسو" وارفقتها بتعليقٍ ساخر وصورة في النهاية تشير فيها ضمناً إلى أن طليقها هو من قام بإرسال الورد لها بمناسبة "عيد الحب". خاصةً أنها كتبت بتعليقات على الصور المرفقة للهدايا التي جاءتها بمناسبة عيد الحب ""قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه"، ما فسره المتابعون على أنها تقصد طليقها محمد حلاوة.

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ودفعت هذه الصور والمقطع القصير الذي نشرته ياسمين لباقة الورد والكارت لنشر ريهام حجاج Story ايضا عبر صفحتها على "فيسبوك" برفقة زوجها محمد حلاوة يؤكد فيه انه لا يرسل الورد إلا لزوجته وليس له علاقة بأي باقات ورد أُرسِلَت لأي شخص آخر: "مش أي حد يشتري ورد أبقي أنا اللي باعتهوله.. أنا بشتري ورد لمراتي بس". علماً أن السجالات غير المباشرة كانت قد تصاعدت بين الفنانتين بعد انتشار خبر زواج ريهام من طليق ياسمين، علماً بأن الاخيرة أعلنت خبر انفصالها بعد وقوعه بأكثر من عام.