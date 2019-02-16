الفن في أسبوع| وفاة فنانة كبيرة ومصير دور منى فاروق.. وميريهان خارج السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ بهاء حجازي:

نشر موقع "الخليج 365" خلال الأسبوع الماضي عددا من الأخبار الفنية، المتعلقة بوفاة المخرج السوري غسان جبري بعد صراع مع المرض احتفال ميريهان حسين بالخروج من السجن ووفاة الفنانة نادية فهمي عن عمر يناهز 69 عاما و ما قالته رانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

وفاة المخرج غسان جبري بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الخميس الماضي، المخرج السوري غسان جبري عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.. وإليكم التفاصيل.

وفاة الفنانة نادية فهمي عن عمر يناهز 69 عاما

توفيت الفنانة نادية فهمي، صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما.. وإليكم التفاصيل.

هكذا احتفلت ميرهان حسين بالخروج من السجن (صور)

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مجموعة صور لها رفقة أسرتها وهي تحتفل بخروجها من السجن..وإليكم التفاصيل.

هذا ما قالته رانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على خبر القبض على شبيهتها الذي انتشر اليوم...وإليكم التفاصيل.

غادة عبدالرازق توضح حقيقة طلاق ابنتها روتانا

انتشرت في الساعات الأخيرة، أخبار تفيد بانفصال "روتانا" ابنة الفنانة غادة عبدالرازق عن زوجها، وحرصت الأخيرة على توضيح حقيقة الأمر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"..وإليكم التفاصيل.

خاص| ما هو مصير دور منى فاروق في "قيد عائلي"

نفى محمد رجاء مؤلف مسلسل "قيد عائلي" ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن حذف مشاهد الفنانة منى فاروق من أحداث المسلسل. مؤكدًا أن المخرج تامر حمزة قرر استكمال التصوير لحين معرفة مصير "منى".. وإليكم التفاصيل.

محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع عادل إمام على "مسرح الهرم"

قال الفنان محمد رمضان، إنه أكثر ممثل يتعرض للشائعات و أنه بدأ حياته بالعمل في المسرح، وبالتحديد في مسرحية "قاعدين ليه" مع سعيد صالح.. وإليكم التفاصيل.

رحيل مدير التصوير محسن نصر عن 84 عامًا

رحل عن عالمنا فجر اليوم الجمعة، مدير التصوير الكبير محسن نصر، عن عمر يناهز 84 عامًا.. وإليكم التفاصيل.

11 صورة ترصد احتفال نجوم الفن بعيد الحب

احتفل العالم بالأمس بعيد الحب، الموافق 14 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى القديس "فلانتاين".. وإليكم التفاصيل.

"مشربتش من نيلها" يجمع سامح عبدالعزيز وعمر طاهر قريبًا

تعاقد المخرج سامح عبدالعزيز مع شركة "دبل ايه" لمالكها إيهاب صديق، لإنتاج فيلمه السينمائي الجديد "مشربتش من نيلها" تأليف عمر طاهر.. وإليكم التفاصيل.