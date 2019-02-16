شادي سرور: تركت الإسلام.. وخسرت كل الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال شادي سرور، صاحب الفيديوهات الساخرة عبر "يوتيوب"، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إنه ترك الدين الإسلامي بعد أشهر قليلة من إعلان اعتزاله العمل في الفيديوهات القصيرة.

وأضاف سرور: "مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن (منزله).. سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا".

وتابع: "أصبحت وحيد معرض للهجوم الهمجي، مع أني لم أضر أحدا أبدا، وكان لي مواقف اجتماعية وسياسية في صالح الخير للمجتمع، رغم من صغر سني وقدراتي المحدودة، في النهاية بالنسبة لكل الناس اللي ظنوا فيا خير ودعموني بالكلام والفيديوهات الشهور السابقة".

وأضاف سرور: "أشكركم كثيراً، أسف إني خيبت ظنكم، بس لو عرفتم أنا وصلت لدرجة من العذاب النفسي كإنسان، هتقدروا".

واختتم "البوست" قائلا: "مش عارف هقدر أعمل فيديوهات قريب ولا لا، بس لما أرجع، هرجع مفتري مفتري أوي في النجاح، مش هتأثر بكلمة من حد، وهعمل اللي أنا مؤمن بيه بس، علّمتني الحياة أنّ الشّموخ لا يُهان عند الإنكسار، بل يزداد قوّةً ليبدأ في سرد قصّة شموخه".

ويعد شادي سرور، أشهر مدوني الفيديوهات القصيرة الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.