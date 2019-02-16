بالفيديو.. محمد رمضان يكشف كواليس "مافيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس أحدث أغانيه "مافيا"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".
وطرح "رمضان" كليب "مافيا" بداية يناير الماضي، وحقق أكثر من 65 مليون مشاهدة منذ بداية طرحه.
الأغنية من كلمات شيندي، محمد الفنان، كنكا، وألحان مونتي، إسلام الأبيض، المدفعجية، والكليب من إخراج ياسر سامي.
يذكر أن الفنان محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "زلزال"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة حلا شيحة، العمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج ياسر سامي.
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