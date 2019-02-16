صورة| خالد جلال يشارك في عزاء الفنانة نادية فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى تصوير- أحمد النجار: وصل المخرج الكبير خالد جلال إلى عزاء الفنانة الراحلة نادية فهمي بمسجد عمر مكرم، وقدم العزاء للفنان سامح الصريطي. وشارك في العزاء عدد كبير من الفنانين منهم أشرف زكي وإيهاب فهمي ومنال سلامة ونبيل الحلفاوي. يشار إلى أن الفنانة نادية فهمي طليقة الفنان سامح الصريطي، وأنجبت منه "إبتهال وأية". ورحلت فهمي أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

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