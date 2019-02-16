فيفي عبده: سجلت "5 مواه" باسمي في الشهر العقاري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، إن "5 امواه" من اختراعها الشخصي وتفاعلت بها مع محبيها وجمهورها حينما بدأت تقديم أحد البرامج وقامت بتسجيلها في الشهر العقاري، لافتة إلى أنها تعلمت تطبيق"إنستجرام" بنفسها بعدما سألت بناتها عن البرنامج ولم يجبها أحد.

وأضافت الفنانة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، أنها أول من استخدمت موقع "الانستجرام" في مصر على مستوى الوسط الفني، على اعتبار أنه الأكثر تداولا حاليا في الوطن العربي.

وأشارت الفنانة، أنها خرجت من الصف الرابع الابتدائي لكنها تعلمت التحدث باللغات الأجنبية لإجراء المقابلات الخارجية.

وأوضحت أنها لم تحقق أي أرباح مالية كما يتردد من جراء فيديوهات الرقص التي تضعها على حسابها، والتي لاقت رواجا كبيرا وتفاعلا فوق العادة بعكس المتوقع.

وأشارت أنها حرصت على تعلم هذه التكنولوجيا من أجل التواصل الفني مع الدول العربية، حيث أصبح لها جمهور كبير ومعجبين خلال التواصل عبر "الانستجرام" والإشادة بفقرات الرقص الفنية التي تقدمها.

يُذكر أن الفنانة فيفي عبده أعلنت عن عودتها للرقص وأحيت حفلتين في موسم رأس السنة.