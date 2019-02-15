محمد عساف يحقق إنجازًا رقميًا إستثنائيًا!

متابعة الخليج 365: احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف مع الجمهور بتخطي أغنية “مكانك خالي” الـ70 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

وبمناسبة هذا الإنجاز الرقمي الذي يضيفه محمد عساف إلى رصيده الفني توجه برسالة خاصة إلى محبّيه فكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “مكانك خالي… تخطت 70 مليون مشاهدة المحبة و الشكر لكم يا غاليين و يبقى النجاح دائما منكم و لكم ”.

الجدير ذكره أن أغنية “مكانك خالي” هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وتحقق منذ إطلاقها انتشارًا واسعًا بين محبّي محمد عساف فتتصدّرت المراتب الأولى بسباقات الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا.