راغب علامة في الصدارة للأسبوع الرابع على التوالي

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل السوبر ستار راغب علامة حصد نجاح أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب. وتحافظ الأغنية للأسبوع الرابع على التوالي على المرتبة الأولى في سباق أغاني إذاعة “لبنان الثقافة”. الجدير ذكره أن أغنية “ردلي كلماتي”، هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، أمّا العمل المصوّر الخاص بها فتم تصويره في أثينا بتقنيات حديثة جدًا.

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