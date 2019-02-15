دعوى قضائية بحق كيم كارداشيان بمئة مليون دولار

متابعة الخليج 365: رفعت شركة أميركية دعوى قضائية ضد نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان بسبب انسحابها من صفقة تجارية كانت قد أبرمتها معها.

ويعود انسحاب كيم من الصفقة بسبب نشر شركة “David Liebensohn” التقنية معلومات شخصية عنها، ولكن نفت الشركة ادعاء النجمة.

وتنص الصفقة الموقعة بين الطرفين في عام 2014، على تأسيس علامة تجارية لتعابير المحادثة الرقمية تكون خاصة بكارداشيان وتحمل تسمية “Kimojis”. كما ينص العقد على أن تعود 60 بالمئة من الأرباح لـ”Liebensohn” وشركائها.

وتطالب الشركة في الدعوى القضائية كرداشيان بدفع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تعويضاً لخرقها العقد وتسببها بخسائر مادية لـ “Liebensohn”، بعد إيقاف مشروع “Kimojis”.

ومن جهته وصف محامي كيم كارداشيان الدعوة بأنها “سخيفة” وأنهم على ثقة بأن كيم ستربح القضية.