أصالة تردُّ على مُنتقدي إطلالتها في السعودية.. وعبدالله الرويشد يُفاجئها بموقف إنساني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة السورية أصالة على منتقدي إطلالتها في حفلها الأخير بالسعودية، حيث ارتدت فستانًا مصنوعًا من الشيفون وهو ما لا يتناسب مع أجواء الشتاء.

وكتبت إحدى متابعات أصالة في "إنستغرام" تعليقًا على إطلالتها قائلةً: "المفروض بحفلة الرياض ما لبستي شيفون كان لبستي لبس يدفي ع شان ما تتعبين معروف الرياض باردة.. سلامتك يا عمري".

سريعًا ما ردّت عليها الفنانة السورية، عبر حسابها الرسمي قائلة: "لف اللحاف مثلا؟.. ولا ألبس بلوفر صوف؟".

وكانت الفنانة السورية أصالة وجّهت رسالة للفنان عبد الله الرويشد، لكي تشكره على اهتمامه بها وإرسال الدواء لها بعد أن أصيبت ببرد، قائلةً: "حبيب الأستاذ الكريم الغالي على هديّته الّتي تنمّ عن شخصيّة إنسان لا يتكرّر كثيرًا.. شكرًا على الدواء والورد والأجمل الأجمل روزنامة تحمل توقيعك الغالي... وألبوم يحمل حبيب قلبنا صوتك الحبيب.. شكرًا على لطفك البالغ".

يُذكر أن الفنانة السورية أصالة نصري تعرّضت لتعليقات سلبية وساخرة في مجملها كانت تدور حول وصف الإطلالة بـ"العجيبة" في مهرجان أرض العجائب، فور مشاركة متابعيها على "إنستغرام" صورًا لإطلالتها التي ظهرت بها في العاصمة السعودية الرياض.

وارتدت أصالة ما يشبه الفستان، لونه أبيض من القماش الشيفون الشفاف، جاء على شكل قطعة القماش الكبيرة والتي ربطتها بحزام أبيض لم يكن على خصرها فقط، بل وصل إلى كتفيها ورقبتها ليشبه مربعًا غريب الشكل.

ولم تنتهِ الغرابة في إطلالة أصالة بعد؛ إذْ أكملت إطلالتها بارتداء بنطلون من اللون الأزرق أسفل الفستان مع حذاء غريب باللون الرمادي.