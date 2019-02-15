شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى: "أهو ده اللى صار" عمل راقى ونص مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحلقات الأولى من مسلسل "أهو دا اللي صار" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ON E عن ظهور الفنانة هبة عبد الغني خلال السياق الدرامي للمسلسل في شخصية ريا سفاحة الإسكندرية الشهيرة.

ومن جانبها أعربت هبة عن سعاتها بتواجدها في هذا العمل المميز والذي حققت الحلقات الأولى منه نجاحا كبيرا، خاصة أنه يقدم للمشاهدين وجبة درامية مميزة وغير تقليدية، هذا إلى جانب أن طبيعة العمل مختلفة .













وأوضحت هبة أنها تحمست للمشاركة في لمسلسل لكونه عمل راقي ونص مميز للكاتب المبدع عبد الرحيم كمال ويعد فرصة للعمل مرة ثانية معه، بعدما تعاونا سويا منذ 10 سنوات في مسلسل "الرحايا" للنجم نور الشريف هذا إلى جانب أنها كانت تتمنى العمل مع المخرج حاتم علي لكونه مخرجا مهما ولديه روية مختلفة للممثل .









يشار إلى أن مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر،وهبة عبد الغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر.