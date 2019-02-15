محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أعرب رئيس اتخاد النقابات الفنية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، عن سعادته باختياره ليكون ضمن المكرمين في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المقرر انطلاقه في 15 مارس المُقبل.
وقال في كملة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بفندق ماريوت في الزمالك مساء اليوم الجمعة "حسستني إني متخرج من 43 سنة، وبخرج من 37 سنة، بشكر كل أساتذتي في معهد السينما الموجودين واللي رحلوا، لأن من غيرهم مكنش ممكن الواحد يحقق حاجة، وألف شكر للمهرجان وللقائمين عليه".
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الفنان محمود حميدة، الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان طارق عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر عبدالعزيز عن تكريمه من "الأقصر السينمائي": "خلاني أحس إني متخرج من 43 سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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