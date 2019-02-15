حسين فهمي ضيف "صاحبة السعادة" الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنان حسين فهمي ضيفًا في برنامجها "صاحبة السعادة"، الثلاثاء المقبل الساعة 11 مساءا، الذي يعرض على شاشة "dmc".

ونشرت قناة "dmc"مقطع فيديو من كواليس الحلقة.

يذكر أن الفنان حسين فهمي شارك في مهرجان "شتاء طنطورة"، الجمعة 1 فبراير الجاري، في مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية.

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