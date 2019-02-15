صورة- المخرج خالد جلال يقدم واجب العزاء في نادية فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير- أحمد النجار:

وصل المخرج الكبير خالد جلال إلى عزاء الفنانة الراحلة نادية فهمي بمسجد عمر مكرم، وقدم العزاء للفنان سامح الصريطي.

وحرص على حضور العزاء عدد من نجوم الفن من بينهم نبيل الحلفاوي ونيهال عنبر وأشرف زكي وغيرهم

يشار إلى أن الفنانة نادية فهمي طليقة الفنان سامح الصريطي، وأنجبت منه "إبتهال وأية".

ورحلت فهمي أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض