شاهد: أحلام تحتفلُ بعيد ميلادها على الطّريقة الشّامية

احتفلتْ الفنانة الإماراتية، أحلام، بعيد ميلادها الـ51، وسط عائلتها، وأصدقائها، في حفل ضخم، أقامته على الطريقة الشامية. واستعانتْ النجمة الإماراتية، بفريق استعراضات من الشّام، للغناء بعيد ميلادها، وتقديم وصلة رقص “الدبكة” وسط سعادة، وتفاعل الحضور. كما أحضرتْ أحلام، مجموعة من الطُّهاه الشّاميين، لتقديم الأكلات الشّامية، التي تحبّها لها، ولأصدقائها، ولفريق الخدم الخاصّ بها، الذي تكوّن من عشرات الفتيات.

واستعرضتْ أحلام، بالفيديو الذي نشرته عبر صفحتها على “سناب شات”، إحدى الهدايا التي وصلتها، وهي عبارة عن مجموعة من “الشواحن المتنقّلة، الخاصّة بالهواتف المحمولة”، والمدوّن عليها لقبها المفضّل “الملكة”. وأشاد زوجها، بطل الرالي القطريّ، مبارك الهاجري، بالفيديو، بطريقة تزيين منزلهما بالورود، بمناسبة عيد ميلادها، داعيًا الله أنْ يحفظها له، ولأبنائهما. وحرصتْ الفنانة الإماراتية، أحلام، على الاحتفال بعيد ميلادها مع جمهورها، مستعينة بخفّة ظلّها كعادتها، للتعتيم على عمرها الحقيقيّ. وأتمّتْ أحلام، أمس الأربعاء، الموافق 13 فبراير 2019، عامها الـ51، فهي من مواليد عام 1968. ونشرتْ أحلام، صورة لها عبر “إنستغرام”، وعلّقتْ قائلة: “‫احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ 24 سنة كل عام وأنتم حبايبي”.