عادل أديب يسخر من بطالة الوسط الفني في ختام الكاثوليكي

كتبت. دينا دياب وتصوير عيد خليل

سخر المخرج عادل أديب من حالة البطالة التي يعيشها الوسط الفني خلال كلمته في حفل ختام المهرجان الكاثوليكى.



وقال في كلمته اعتذر عن زملائي لعدم حضورهم حفل الختام لأنهم. "الحمد لله عندهم شغل الحمد لله لسه في حد بيشتغل " واضاف أن مصر قادمه وبقوه واضاف

في كلمته ان السينما تقوم على الإبداع والامتاع

واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والتي استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ،وتنافس فيه ٥افلام هي " طلق صناعى "و"زهرة الصبار" و"يوم الدين "

و" ورد مسموم"،و"عيار نارى " وهى الافلام التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها ، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى يومى وصل ل300 فرد لمشاهدة الأفلام .



لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر..