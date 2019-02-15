أحمد الفيشاوي أفضل ممثل في مهرجان المركز الكاثوليكي

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فاز الفنان أحمد الفيشاوي بجائزة أفضل ممثل عن فيلم عيار ناري في الدورة ال٦٧ لمهرجان المركز الكاثوليكي.
وفاز الطفل احمد عبد الحفيظ على جائزه افضل ممثل دوره في فيلم يوم الدين.
كاملا ،وتنافس فيه ٥افلام هي " طلق صناعى "و"زهرة الصبار" و"يوم الدين " و" ورد مسموم"،و"عيار نارى " وهى الافلام التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها ، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى
واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والتي استمرت فعالياته اسبوعا
وأحيت المطربة الشابة آية عبدالله حفل الختام ، الذي عرض مباشرة على الهواء على قناتي "نايل سينما" و "النيل الثقافية.
لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر..
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