يوم الدين.. يحصد جوائز الكاثوليكي في دورته الـ67

فوز فيلم يوم الدين

كتبت. دينا دياب وتصوير عيد خليل

فاز فيلم يوم الدين بأغلب جوائز الدورة ال٦٧ للمهرجان الكاثوليكي حيث فاز بجوائز افضل فيلم و تأليف واخراج و تصوير وأفضل ممثل دور تاني واحسن مونتاج واحسن ديكور واحسن موسيقى تصويرية واحسن اخراج وجاذزة لجنه التحكيم الخاصة لراضي جمال في الدورة ال٦٧ لمهرجان المركز الكاثوليكي.



واختتمت اليوم فعاليات الدورة ال67 لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما ، والتي استمرت فعالياته اسبوعا كاملا ،وتنافس فيه ٥افلام هي " طلق صناعى "و"زهرة الصبار" و"يوم الدين " و" ورد مسموم"،و"عيار نارى " وهى الافلام التي تم عرضها ضمن الفعاليات وتلاها ندوات حضرها صناعها

، وحظى المهرجان بحضور جماهيرى يومى وصل ل300 فرد لمشاهدة الأفلام.



واحيت المطربة الشابة آية عبدالله حفل الختام ، الذي عرض مباشرة على الهواء على قناتي "نايل سينما" و"النيل الثقافية.



لجنة التحكيم برئاسة المخرج عادل أديب ومكونة من إلهام شاهين والفنانة صابرين ومصطفى شعبان ومجدى كامل ومدير التصوير د. محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفنى إمام عمر..