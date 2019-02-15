محمد سعد متهم بجريمة قتل!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 09:52 مساءً -

يواصل الممثل المصري ​محمد سعد​ تصوير مشاهده في فيلم “​محمد حسين​”، في الديكورات المخصصة للعمل، وتجمع المشاهد بينه وبين ​فريال يوسف​ وآخرين من أبطال الفيلم.

وتدور أحداث العمل حول سائق يعمل في أحد الفنادق الكبيرة، ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما. ويُتهم سعد في قتل الممثل المصري سمير صبري الذي يجسد شخصية رسام كبير يعيش في فرنسا، ولديه العديد من المعارض الفنية التي يعرض فيها لوحاته في باريس، وتقوم جهات أمنية بالقبض عليه لأنه الشخص الوحيد والأخير، الذي تردد عليه قبل قتله في الفندق الذي يعمل فيه، ويحاول سعد البحث عن القاتل الحقيقي.

الفيلم من تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي، ومن بطولة محمد سعد ، مي سليم، فريال يوسف، سمير صبري، وغيرهم.