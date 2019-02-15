خاتم ماسي يكشف خطوبة كاتي بيري بممثل بريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لمحت نجمة البوب كاتي بيري وصديقها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم إلى خطبتهما بعد أن نشرا صورة للمغنية الأمريكية تضع حول إصبعها خاتما كبيرا من الألماس.

وبدأ بلوم وبيري المواعدة في 2016 لكنهما انفصلا لبعض الوقت قبل أن يعودا معا مرة أخرى.





ونشر النجمان ذات الصورة بعد يوم عيد الحب على تطبيق أنستقرام والتي ظهرت فيها بيري (34 عاما) ترتدي خاتما من الألماس على شكل زهرة.

وكتبت بيري على الصورة: "الزهور تتفتح بالكامل"، في حين علق بلوم (42 عاما) قائلا: "لحظات العمر"، وسارع المعجبون بإرسال عبارات التهنئة للنجمين، ولم يتسن الوصول بعد لممثلين عن النجمين للتعليق.

وكانت بيري، التي تعد الآن من أكبر نجوم موسيقى البوب في العالم، متزوجة من قبل من الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند.