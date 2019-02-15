رئيس الأقصر السينمائي: شعار الدورة الثامنة "السينما حيوات أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن لقاء اليوم مع الصحفيين للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، لا يعتبره مؤتمرًا صحفيًا بالمعنى التقليدي ويفضل أن يطلق عليه "لقاء صحفي".

وأشار في اللقاء الذي أقيم بفندق ماريوت بالزمالك، مساء اليوم الجمعة، إلى إن شعار الدورة الثامنة هو "السينما حيوات أخرى"، موضحًا "من سحر السينما أنها تجعل الإنسان يعيش حيوات أخرى ومشاعر أخرى".

وكشف أن الدورة المُقبلة من المقرر أن تستضيف 105 ضيف من إفريقيا وخارجها، يمثلون 36 دولة إفريقية و13 دولة من خارج القارة السمراء، مشيرا لوجود ضيوف حريصين على التواجد على نفقتهم الخاصة خلال فترة اقامة المهرجان.

Advertisements

وأضاف "تقدم للمشاركة 385 فيلم من القارة الإفريقية وخارجها، تم اختيار 102 فيلم في المسابقات المختلفة"، وطلب من الإعلاميين والصحفيين الاهتمام أكثر بالضيوف من القارة الإفريقية "وفرنا المادة المطلوبة عنهم، مع احترامي لكل نجومنا وصناع السينما المصريين، وهما كمان واخدين قرار بأن يكون هناك اهتمام كبير بالأشقاء من الدول الإفريقية والتعريف بهم أكثر".

وأعلن أسماء أعضاء لجنة مسابقة الروائي الطويل، وهم "شيخ عمر سيسوكو مخرج من مالي، المنتجة درة بوشوشة من تونس، الموسيقار راجح داوود"، ويقدم حفل الافتتاح أومي ندور إعلامية سنغالية.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة لبلبة، المنتج محمد العدل، المخرج أحمد عبدالله السيد، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، المنتج صفي الدين محمود، سفير السويد جان زيسلف، السفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية، والسفير التونسي، وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي، وسفير الكاميرون إسحق محمد، إلى جانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر إقامته في محافظة الأقصر في الفترة من 15 إلى 21 مارس المُقبل